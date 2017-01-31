



屏東山上，雲霧繚繞處，有個充滿歌聲與笑聲的部落，居住在這裡的人們，主要以魯凱族為主，生性樂觀爽朗、親切好客。座落在群山間的部落，天氣晴朗時視線遼闊一覽無遺，下午時分雲霧繚繞又宛如仙境。

▲ 遠眺霧台部落（攝影：陽光雪人）



在從山地門前往霧台的台24線路上，每年農曆春節前後美麗山櫻花綻開，是闔家走春的好去處，吸引了許多民眾在路邊停下賞花拍花。





▲ 台24線沿路櫻花綻開（攝影：陽光雪人）





台24線山櫻花





來到此處想要好好欣賞拍照，一定要注意來往車輛，安全第一，還有要特別注意交通管制的問題，春節期間為了避免賞櫻人潮眾多，山路塞車，因此從2017/1/29-2/1將實施交通管制，除了部落車輛之外，遊客將只能開車到谷川大橋下的停車場，搭乘鄉公所提供的免費接駁車上山賞櫻。





▲ 光線從櫻花木間灑下（攝影：oneheart）





受到暖冬影響，目前開花率只有3成左右，著名的櫻花王還在含苞待放中，預估今年花期有機會延長至3月份，想看美麗櫻花的朋友們可以規劃一下上山賞花喔！





▲ 攝影：陽光雪人





目前台24線沿路櫻花已經陸續盛開，綠色山峰搭配上桃紅色山櫻花點綴，景致相當迷人。耀眼的陽光穿透櫻花枝葉撒下，大自然的美讓人驚艷。





▲ 攝影：陽光雪人





魯凱文物館





若非花季前往霧台，來趟原民文化之旅也不錯，霧台鄉部落以魯凱族為主，在霧台國小旁有一間魯凱文物館，裡頭搜集許多魯凱族傳統文物，並將信仰文化、建築藝術、傳統工藝技術集結於館內展示，並提供中英文說明書導覽服務，若有國外朋友想了解部落文化可以推薦至此參觀。





▲ 魯凱文物館（攝影：陽光雪人）





隨意在部落小路上散步，目光常會被周邊精巧的裝飾或雕刻所吸引，這些都是部落族人的巧思與創意，從圖騰到雕刻還有繪畫，內容都不離魯凱族的生活與信仰，細細觀察下來，對於部落文化也能有些許了解。





▲ 相當有特色的民宿大門（攝影：陽光雪人）





▲ 部落手作裝飾，是廢物利用的好創意（攝影：陽光雪人）





岩板巷

位於霧台鄉部落內，有一條以石板鋪地的岩板巷，是來到這裡不可錯過的景點之一。在岩板巷內可看見新舊石板屋座落期間，不同年代以不同工法建造的石板屋，可觀察其不同之處，相當有趣。





▲ 攝影：陽光雪人





部落工藝之美





原住民每一族都有自己的文化與圖騰象徵，而魯凱族的族花是象徵神聖、高貴、聖潔的百合花，對女子而言頭戴百合花代表純潔，而對男子來說則是代表善於狩獵的勇士，只有守節的女人或是勇猛的勇士可以配戴裝飾百合花的頭冠。





▲ 攝影：陽光雪人





稀有的琉璃珠大多是魯凱貴族擁有，只有在婚嫁跟賠償的時候才有機會流入他人手中，有機會在部落內會看到一些販售傳統部落首飾的攤子，喜歡原民風的朋友也可以買幾樣飾品回去收藏。





▲ 攝影：陽光雪人





部落美食





最後不能免俗的一定要介紹一下在地部落美食，沿著公路沿線可以看到許多賣著美食的店家，幾乎都會有的就是烤山豬肉及香腸，烤肉香隨風撲鼻，看那燒得正旺的石板烤肉，不停下腳步真的會對不起自己。





▲ 上左:石板烤肉。上右:吉拿富。下左:鹹豬肉+香腸。下右:小米甜甜圈（攝影：陽光雪人）





上山路途少說也需要2小時車程，走走逛逛之餘，找間特色小店坐下來好好飽足一頓是一定要的，石板烤肉是必點的菜色，大火在石板上燒烤，而大塊的豬肉烤到外酥內軟，搭配洋蔥或蒜頭一起享用相當美味。而較具特色的部落美食就屬「吉拿富」了，以粽葉包裹五花肉、芋頭粉、紅藜、假酸漿葉，據說是族人外出打獵必備的糧食之一，值得品嚐看看。最後再來份甜點「小米甜甜圈」及「神山愛玉冰」當作結尾就完美啦！





▲ 知名的排隊美食：神山愛玉冰（攝影：陽光雪人）





在都市生活擁擠煩擾之餘，假日安排一趟山上舒心之旅，讓自己緊繃的神經放鬆一下，看看在同一片土地下，有這般悠閒快樂的人們正在生活著，有客人開店做生意，沒有客人就打開卡拉OK恣意唱歌，不經意經過時聽到的美妙歌聲，讓人以為裡頭住著歌星呢！這就是美麗的山上部落霧台的各樣面貌，等你親自來探索～