中新社昆明1月31日電 (陳靜)正月初四，昆明大街小巷掛著的福字和燈籠洋溢著濃濃的年味，吳珍珠和婆婆一起到理髮店做了新髮型。六天前，這位25歲的緬甸密支那姑娘和相戀三年的中國男友登記結婚，開啟在中國的幸福生活。

說起這段跨國姻緣，吳珍珠十分慶幸自己當初來雲南留學的決定。近年來，到雲南留學的東南亞、南亞國家學生有2萬餘人，2012年，吳珍珠也加入其中，通過自己的努力申請獎學金到雲南大學學習國際貿易。

其實，吳珍珠與中國的緣份很早就已結下。「我在密支那老家的鄰居就是華僑。」在她的記憶里，小時候對華人華僑的第一印象是能吃苦。「華人華僑家的孩子，每天早上4點半、5點就要起床，先到中文學校學中文，再到緬文學校和其他孩子一起學習，作業也要完成兩份。」吳珍珠曾偷偷幫小夥伴完成中文學校的作業，從小就練習過寫漢字，也因此對中文產生了濃厚的興趣。

「高中時有很多中國人到緬甸投資，需要大量翻譯，只要會說中文，就能找到薪酬豐厚的工作。」吳珍珠說。根據緬甸投資與公司註冊管理局(DICA)公佈的數據，2015年4月至2016年2月底，中國在對緬投資國家中居首位，投資額達150億美元，共126個項目。

吳珍珠下決心學好中文。可就在此時，父親的突然離世讓家裡失去了唯一的頂樑柱，一家人從大別墅搬到小房子，家中七兄妹全由母親一人照顧。

為減輕家裡的負擔，高中畢業后，吳珍珠在幼兒園做老師，存錢學中文、英文。在緬甸讀大學時到雲南瑞麗跟親戚一起賣翡翠，攢下錢到雲南大學攻讀研究生。在雲南讀書期間參加學校各項活動申請獎學金，並在校外兼職打工賺學費，也正是在打工時認識了中國男友「歪歪」。

2015年，吳珍珠在「歪歪」的老家雲南省楚雄彝族自治州楚雄市邊的小村莊第一次度過了中國春節。那年剛好是「歪歪」奶奶的八十大壽，家裡的親戚從全國各地趕來為老人祝壽，喜氣洋洋。吳珍珠從小生長在大家庭里，中國春節熱鬧、溫馨的氣氛令她倍感親切。家裡人對這位緬甸姑娘也是喜愛有加。

今年春節，吳珍珠的婆婆做了一大桌菜，邀請她的緬甸朋友們一起到家裡過春節。「中國的家人都對我很好，」吳珍珠說，雖然最近因為籌備婚禮，有時會跟『歪歪』起爭執，「即便是同一國家的情侶結婚也有很多細節要統一，何況我們來自不同國家、有不同的文化背景，只要有愛和理解就沒問題。」

對於未來的生活，吳珍珠心裏早有打算。「這也是我今年的春節願望。緬甸的奶茶非常不錯，而且『歪歪』還是調製飲品的高手。我希望在昆明開一家奶茶店，把好喝的緬甸奶茶、甜品推薦給更多的中國人。」(完)