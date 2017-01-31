重慶際華園國際迎春燈會吸引遊客北京新浪網 (2017-01-31 12:50)
圖為眾多遊客在際華園裡賞燈。 鍾欣 攝
春節期間，重慶際華園迎新春燈會遊園活動開啟，吸引眾多民眾前往遊玩。據了解，該燈會將紅岩文化、黃埔文化、長征元素等相結合，並將祖國新貌、軍事航天模型、英雄人物模型、重慶巨變、民間風俗、傳統文化等內容融入燈組製作之中。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ASUS X540SA 15吋四核筆電(N3700/500G/4G/1.82kg/黑)
- ARTISAN & ARTIST 都會風格 後背包 BP100-GRY
- Canon SELPHY CP910 相片印表機(簡中-平輸)
- 韓國『JOSEPH&STACEY』Joseph Mini喬瑟夫太太＊側背小
- 【SUMMER寶石】巴西3A級天然紫晶洞《40.9kg》(701-13)
- 【LONGCHAMP】2605小號長把 556深藍(Le Pliage 系列)
- 【GENTLE MONSTER 太陽眼鏡】ABSENTE C01GUN明星配戴款-時
- COACH 馬車LOGO 細格紋織布/皮革手提/斜背包(卡其黑)
- HELLO KITTY X Ann'S金色英倫真皮雪靴禮盒 咖
- CHIMEI奇美 35L雙溫控專業級旋風電烤箱 EV-35P1ST
一位台灣醫生的土樓春節【北京新浪網】
黎姿曬全家福 笑語嫣然獲讚"比煙花還美"【北京新浪網】
菲律賓政府軍宣稱在南部擊斃15名恐怖分子【北京新浪網】
台「行政院」稱支持台鐵立場 工會：了解清楚情況再表態【北京新浪網】
台商墨西哥遇害 台「外交部」就家屬求助大陸使館發聲明辯解【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》