羅馬尼亞將在黑海舉行多國軍演北京新浪網 (2017-01-31 12:51)
新華社布加勒斯特１月３０日電？ 羅馬尼亞海軍參謀部３０日宣布，羅海軍將於２月１日至１０日在黑海舉行多國聯合演習。
羅海軍參謀部說，參加本次海上軍演的部隊來自保加利亞、加拿大、希臘、羅馬尼亞、西班牙、美國和土耳其７個北約國家以及羅馬尼亞鄰國烏克蘭的２．８萬名官兵。參加軍演的裝備除了羅馬尼亞的１１艘水面艦艇和４架飛機外，還包括其它參演國的１艘潛艇、５艘水面艦艇和６架飛機。
在聯合軍演中，部隊將測試應對空中、水下和陸地威脅的標準程序。
這是羅海軍在新的一年裡首次演習。根據海軍參謀部本年度計劃，該國海軍年內將參加５０次演習。
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