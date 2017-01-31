歐盟譴責加拿大魁北克清真寺槍擊案北京新浪網 (2017-01-31 12:51)
新華社布魯塞爾１月３０日電（記者趙小娜 鄭江華）歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼３０日發表聲明，譴責２９日發生在加拿大魁北克一座清真寺的槍擊案。
聲明對遇難者家屬和加拿大當局表示慰問，稱歐盟將繼續維護和推動宗教自由。聲明說，「與加拿大一樣，歐盟堅定支持信仰自由和多樣化，並將其視為推動社會發展的力量源泉之一」。
聲明還說，魁北克清真寺的槍擊事件再次證明，恐怖主義是全世界人民面臨的共同威脅，與種族、信仰和國籍無關。歐盟將與加拿大緊密合作，打擊一切形式的暴力極端主義和恐怖主義。
據報導，２９日晚發生在加拿大魁北克省的清真寺槍擊事件已造成６人死亡。有目擊者稱，三位持槍者在魁北克城清真寺文化中心面向人群開槍，現場大概有４０多人。
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