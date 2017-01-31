新華社馬來西亞哥打基納巴盧１月３１日電（記者林昊 劉彤）中國駐馬來西亞哥打基納巴盧總領館３１日宣布，為便利沙巴州失事遊船家屬與總領館方面聯繫，已經開通臨時諮詢熱線。馬方當天早間表示，搜救行動依然在進行之中。

總領館公佈的諮詢熱線號碼為００６０－８８３９３５２１，接聽時間為日期:上午９時至下午６時。其餘時間可撥打總領館領保電話００６０－１４９８５７３１２，也可直接撥打外交部呼叫中心求助熱線００８６－１０－１２３０８或００８６－１０－５９９１３９９１。

馬來西亞海軍司令卡馬魯扎曼３１日一早在社交媒體上說，搜救行動依然在進行之中。他已經聯繫汶萊方面，感謝對方提供的協助。馬來西亞海事執法局總監艾哈邁德·普濟３０日說，包括汶萊水域在內，搜救行動當天覆蓋了２４００平方海里的水域。

馬來西亞警方３０日逮捕了失事船隻的船東以及兩名船員以協助調查。

一艘載有中國遊客的遊船２８日在從沙巴州首府哥打基納巴盧前往附近景點環灘島途中沉沒。馬來西亞警方表示，經調查，事發時船上只有２７名中國遊客，而非此前乘客名單顯示的２８名。相應的，現階段失蹤人數不是之前的６人，而是５人，包括４名中國遊客和１名船員。對此，中國駐哥打基納巴盧總領館方面表示，人數問題暫時無法確認，相關信息有待進一步核實。