春節長假不少人越睡越乏 提醒：補覺也要講究策略北京新浪網 (2017-01-31 12:57)
華龍網1月31日12時16分訊（記者 黃宇）春節長假期間，不少人把好好睡覺當做頭等大事，常常是一覺睡到自然醒，白天抽空接著睡。可是，有人發現睡得時間越長，身體反而越疲乏，有種越睡越困的感覺。這是為什麼呢？今（31）日，衛生部12320工作領導小組辦公室發佈提醒，補覺也要講究策略。
長期睡眠不規律會嚴重影響睡眠質量，讓人無法得到有效的休息，影響身體健康。很多上班族，平時工作比較辛苦。終於有了一個長假，人們一下子放鬆了，很多人把休息時間拉長，想把之前因為勞累而損失的時間補回來，這讓他們的生物鍾變得與平時不一樣了。這種生物鍾的快速變化，就像生活中人們倒時差一樣，身體上會有不適的感覺。
有的人失眠，有的人睡眠過多，總是睡不醒，尤其是快要上班的那幾天，更是疲憊不堪，節後上班馬上就發現已經不適應上班的狀態了。有的人上班以後會出現沒精神、哈欠連天，甚至影響工作和情緒等問題。
為了避免這種節日綜合征，建議大家過節時生物鍾不要有太大的變化。比如平時上班的時候睡眠相對少一些，放假時，可以適當補充睡眠，但是時間不宜過長，以免影響機體的正常生物鍾。
比較健康的作息時間是成年人每天保證7~9個小時睡眠，晚上10時到凌晨4時是最佳的休息時間。在這個時段里睡覺能夠獲得最好的睡眠質量，入睡最好不要超過晚上11時。
如果條件實在不允許，至少要保證6個小時的睡眠，也可以採用分階段睡眠的方法。如果需要熬夜，應在白天空閑的時候小睡半個小時，轉天再多睡兩個小時，把缺失的睡眠補回來，不要把疲倦硬拖到周末。
需要注意的是，補覺的時間不要過長，如果一個人一天的睡眠時間超過10個小時,同樣會影響到睡眠生物鍾,讓人晚上難以入睡。
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