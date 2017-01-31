【環球網駐日本特約記者？蔣豐】日本豐田汽車老闆豐田章男是日本大型企業中罕見的不與日本首相一起頻繁吃飯的企業家。但是，最近他越來越感到心裏沒有底，終於約定2月3日要與日本首相安倍晉三一起吃一次飯了。

為什麼要這樣「約飯」呢？因為美國新任總統特朗普已經與豐田鬥了兩個回合。第一個回合是2017年1月5日，特朗普呼籲豐田等在美國建廠，否則就提高關稅;1月9日，豐田就表示未來5年在美國投資100億美元;而過去60年間豐田在美國不過投資了200億美元。第二個回合是1月23日特朗普公開指責日本與美國的汽車貿易是不公平？，1月24日，豐田就表示在美國增加6億美元的投資，多雇400人。

問題是接下去怎麼辦呢？一個辦法是死扛，正面迎接上個世紀80年代那樣發生的日美汽車貿易大戰，但日本擔心打不過美國，而德國車在2016年已經佔世界銷售量第一，日本汽車業很有可能在這一「戰亂」中被徹底甩出去。另一個方法就是投降，但這對安倍經濟學會產生毀滅性的打擊。

怎麼辦好呢？豐田章男與安倍晉三吃這頓飯解決不了這個問題，不吃這頓飯更解決不了這個問題。這裏面最大的障礙是什麼，就是日本奉行的追隨美國的外交!直不起來腰的日本，永遠都無法與美國對等談判的。何況，安倍晉三內心中還有一個借力算計中國的小九九呢。怎麼樣，什麼時候和中國「約飯」？