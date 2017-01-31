原標題：「卡」在年關上的13名省部級官員

每年春節，總有一些小夥伴感嘆「年關難過」。對比一下「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）梳理出的這13名昔日的省部級官員，小夥伴們一定會對何為「年關難過」，有更加深刻的認識。

「政事兒」統計，十八大以來落馬的一百多名省部級官員中，有13人「卡」在了年關上，在春節來臨前夕，他們有的被宣布調查，有的被斷崖式降級。

2017：甘肅常務副省長臘月十四落馬

今年春節前，有一名省部級官員被調查——甘肅省原常務副省長虞海燕。

1月11日，農曆臘月十四，虞海燕被宣布接受組織調查。此時，中央巡視組對甘肅展開的巡視「回頭看」才結束5天。

公開履歷顯示，虞海燕前後共計在酒鋼工作了20年，離開企業轉入政壇后，曾任天水市委書記、甘肅副省長、蘭州市委書記等職，去年11月起擔任甘肅省常務副省長。走上甘肅常務副省長崗位1個多月，就被調查。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）發現，2013年以來，不斷有人發佈實名舉報信，所反映的問題多與虞海燕在酒鋼的工作經歷有關，稱虞海燕借調整幹部之機斂財，還與民營企業老闆過從甚密為其輸送利益等。

署名為「周立新」的舉報人稱，虞海燕與酒泉鋼鐵公司原董事長、黨委原副書記馮傑案有牽連。

馮傑曾是虞海燕的繼任者，2011年虞海燕離開酒鋼后，馮傑接替他出任酒鋼董事長。2015年10月，因涉嫌受賄罪，馮傑已被逮捕。

2016：除夕前半月接連處理9「虎」

2016年2月7日，除夕。「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）統計，此前半月，9名省部級官員接連被處理，其中2人被調查，另7人被斷崖式降級。

被宣布調查的兩名省部級官員分別是廣東原副省長劉志庚、國家統計局原局長王保安。

劉志庚2月4日（臘月二十六）被宣布調查時，距離除夕只有3天。

中紀委之後查明，劉志庚存在「縱容、默許親屬利用其職務上的影響謀取私利，搞權色交易，揮霍浪費公共財產」、「干預和插手土地用途調整等事項」等一系列問題。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，劉志庚曾主政東莞，擔任過東莞市委書記。曾要求公安部門「嚴打」「黃賭」，針對充當「保護傘」的幹部「查出一個嚴懲一個」。不過隨後不久又強調「掃黃不能矯枉過正」，要求「各鎮把握好度……不要掃蕩式每家都去查」。

去年12月，劉志庚被因涉嫌受賄罪提起公訴。

國家統計局原黨組書記、局長王保安則於2016年1月26日（臘月十七）被宣布調查。1月26日當天下午，王保安還亮相在經濟形勢通氣會現場，稱「索羅斯唱空中國經濟的言論僅是一家之言」，這句論斷剛被媒體報導，就傳來其被調查的消息。

王保安被調查8個月後，中紀委通報了立案審查結果。「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）發現，在王保安的問題清單中，中紀委採用了多個新表述，「毫無政治信仰」，「在重大問題上發表違背中央精神的言論」，「道德淪喪，大搞權色、錢色交易」等。由此，王保安成為落馬「老虎」中的「道德淪喪第一人」。

在這個臘月里，還有7人被「斷崖式降級」，分別是：四川原省長魏宏，湖北省原省委常委、組織部部長賀家鐵，江西省政協原黨組成員、副主席劉禮祖，廣西壯族自治區政協原黨組成員、副主席劉志勇，中國農業銀行原行長張雲，東風汽車公司原黨委副書記、董事、總經理朱福壽，雲南省委原常委、秘書長曹建方。

跟劉志庚落馬同一天，魏宏、賀家鐵分別被降為副廳級非領導職務、正廳級非領導職務。

中紀委當時通報，魏宏「在自身存在嚴重違紀問題的情況下，對黨不忠誠、不老實，不珍惜組織多次給予的教育挽救機會，嚴重違反政治紀律、組織紀律，對抗組織審查」；賀家鐵「身為黨的高級領導幹部，特別是擔任中央巡視組副組長期間，嚴重違反政治紀律和政治規矩，泄露巡視工作秘密」。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）發自去年9月9日的《「美女市委書記」捲起的官場巨浪》一文，「解密」過李佳其人。魏宏與李佳曾是上下級關係，兩人在四川省委組織部共事11年。多位四川政界人士接受「政事兒」採訪時說，兩人在共事時過從甚密。得益於魏宏，李佳曾在兩年間「三級跳」，由省委組織部幹部一處處長，升為正廳局級官員。

劉禮祖、劉志勇兩人，都是在1月22日（臘月十三）這一天，被分別免去江西省政協副主席、廣西省政協副主席職務。

一周后，中紀委於1月29日（臘月二十二）通報，劉禮祖因嚴重違紀，受到開除黨籍處分，降為科員；劉志勇也因嚴重違紀，降為正廳級非領導職務。

張雲、朱福壽、曹建方也是在1月29日（臘月二十二）這一天，因嚴重違紀被宣布降級。

張雲受到留黨察看二年、行政撤職處分，由中國農業銀行按部門副職以下（不含部門副職）安排工作；朱福壽受到開除黨籍、行政撤職處分，由東風汽車公司按部門副職以下（不含部門副職）非領導職務安排工作。

曹建方也受到開除黨籍處分，降為副處級非領導職務。

2015：臘月二十八、二十九連拿兩「虎」

2015年除夕是2月18日。此前一天，當年2月17日（臘月二十九），江西省政協原副主席許愛民被開除黨籍，並被斷崖式降級，從副省級降為副處級非領導職務。

中紀委當時通報稱：許愛民身為黨的高級領導幹部，「利用職務上的便利或影響，為女兒、女婿在公務員錄用和職務晉陞方面謀取利益；濫用職權，造成國有資產重大損失；弄虛作假，騙取『中國陶瓷藝術大師稱號』榮譽」。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，許愛民的這個「中國陶瓷藝術大師」稱號，跟全國政協原副主席蘇榮有莫大關聯。

許愛民曾主政景德鎮10年，先任市長後任市委書記。蘇榮2007年起任江西省委書記之初，對景德鎮的發展很不滿意，在會議中數次批評許愛民，還喊話「不換思想就換人」。許愛民四處托關係，最終跟蘇榮妻子、被稱為「於姐」的於麗芳搭上了關係，開始走「夫人路線」。

許愛民的「夫人路線」很「奏效」，蘇榮對他的態度大為改變。2011年，許愛民調任江西省發改委主任。蘇榮當時力排眾議，主導了此次任命。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，就在許愛民被處理的前一天，也就是當年2月16日（臘月二十八），浙江省政協原副主席、黨組副書記斯鑫良被宣布調查。

被宣布調查時，斯鑫良退休已有兩年。據報導，退休前，斯鑫良在政商界混得「遊刃有餘」，退休后，更是成了杭州政商圈裡的「活動家」。他還曾介紹同鄉富商樓忠福，跟令計劃夫人谷麗萍「合作」。

去年12月，斯鑫良已因受賄罪，被判處有期徒刑13年，法院查明，其受賄金額達1955.442萬元。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）統計，2015年春節前落馬的省部級「老虎」還有一人——甘肅省人大常委會副主任、黨組副書記陸武成。

陸武成是「甘肅」首虎，當年1月23日（臘月初四）被宣布調查。

陸武成曾主政蘭州四年，大搞舊城區改造及新城區建設。有媒體報導稱，當地百姓用「坑坑窪窪路無成」，形容他主政蘭州時的政績，大街小巷被挖得亂七八糟。陸武成還被曝奢侈，曾用金制餐具招待客人。

去年11月，陸武成也因受賄罪，被判處有期徒刑十二年零六個月，其受賄金額達1626.6155萬元。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）撰稿/新京報記者 王姝 校對：陸愛英