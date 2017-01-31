福島第一核電站首次發現疑似堆芯熔化核燃料殘渣北京新浪網 (2017-01-31 12:41)
新華社東京１月３１日電（記者華義）日本東京電力公司３０日說，在福島第一核電站２號機組安全殼內部發現黑色堆積物，可能是核事故中堆芯熔化的核燃料殘渣，今後東京電力公司將對堆積物進行詳細分析。
東京電力公司３０日晚公佈了最新調查視頻，用前端裝有遙控相機的細管狀設備對２號機組安全殼內部的調查顯示，壓力容器下方有很多黑色堆積物，高3至４厘米。壓力容器下方原本是一些網格狀的地板，這些黑色堆積物可能是核電站堆芯熔化后從破損的壓力容器底部流出的核殘渣。
這是東京電力公司首次發現疑似堆芯熔化的核燃料殘渣痕迹。該公司表示，目前尚不能確定這就是核殘渣，計劃於２月使用能夠測量輻射值等數據的小型機器人進行詳細調查。
２０１１年３月１１日的東日本大地震后，福島第一核電站１至３號機組發生了堆芯熔化核事故。東京電力公司迄今未能掌握堆芯熔化的核燃料殘渣位置，找到並取出核殘渣也是福島第一核電站廢棄堆後續處理工作中的最大難題。東京電力公司認為，此次發現是相關工作的一個進展。
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