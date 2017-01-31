中新社北京1月31日電 (記者 高凱)由著名戲劇導演李六乙執導，著名演員濮存昕擔綱主演的新版《李爾王》目前正在此間國家大劇院熱演，與李六乙此前個人風格較為突出的其他作品不同，該版《李爾王》高度還原了莎翁原作，風格「簡約」而謙遜。

《李爾王》是莎士比亞「四大悲劇」之一，在李六乙導演這個版本之前北京已經先後上演了鈴木忠志等導演的經典版本。

李六乙曾表示，自己此番的《李爾王》一個主要的呈現目的是將莎士比亞與現實中國拉近距離，「莎士比亞偉大的成就一直以來為世人仰視，尤其是在中國，對莎翁作品的演繹往往顯得異常高遠，這一次的《李爾王》我希望儘力達成一個目的，就是將這位大師帶回人間，讓中國觀眾重新認識與人間交融一體的莎士比亞」。

李六乙之前在大陸先後上演的兩部古希臘戲劇《安提戈涅》和《俄狄浦斯王》，均帶有強烈個人色彩，極力開掘舞台之上空間與時間張力的潛能。這位努力探索自我舞台美學的導演，這些年一直在將經典「為我所用」。

令人頗感意外的是，正在熱演的《李爾王》在故事結構流程上非常接近原著，並未表現出過多李六乙的個人創作痕迹。近四小時的演出中，李六乙完整地呈現了《李爾王》從人物到情節的所有設置，故事脈絡極其清晰，人物身份極為明確，情節推進極為有序。

可以說，最終呈現在國家大劇院舞台上的，是一部按步就班幾乎全本的《李爾王》。

人們對此評價不一，解放軍藝術學院文學系副教授谷海慧認為，對比「2016年首都劇場精品劇目邀請展」中，波蘭導演揚·克拉塔忽略情節、充滿符號的《李爾王》，李六乙版老實得幾近一絲不苟，謙遜到令人難以置信。因此，這個以故事為中心、戲劇性極強的《李爾王》給人的印象是：頗不李六乙，但很李爾王，「我認為導演將個人色彩深層浸入其中，而不留表面痕迹，是一次成功的演繹」。

另有觀點認為，高度還原原著的同時，李六乙仍力圖繼續著重空間與時間的張力，如利用轉檯與升降台突出舞台體量、壓穩節奏以致拉長演出時間，但終歸有種「找不到抓手」的無措感，這令該劇最終的舞台呈現頗顯吃力。

儘管對於李六乙呈現的《李爾王》評價不一，但值得肯定的是，首輪演出中，該劇「簡約」的風格與人物個性之「濃重」已經給觀眾留下深刻印象。

首先是舞台幾乎簡約到了極致，舞台上幾乎所有的舞美設置除了一個弧形背景牆，一座高聳的鐵鏽色移動牆壁，一個可升降的立方體，一個大部分時間藏在舞台之下的樓梯之外就別無它物，權力的威嚴、顛沛流離中的絕望都盡在其中。

其次，本版《李爾王》選用的是英國皇家莎士比亞劇團「莎劇舞台本翻譯計劃」中翻譯家楊世彭的新譯本，相較於朱生豪原譯本的華美，此次的台詞顯得通俗簡約，更具生活氣息。

此種「簡約」環境下，劇中人物刻畫則給人「濃重」之感。

給人印象最深的自然是李爾。濮存昕準確把握了一個被拋棄的老人的「弱」，在舞台上塑造出一個蒼老、悲哀、無助、癲狂的李爾王形象；在王者之「威」方面，濮存昕竭力尋求自我突破，以一種頗為隱抑的方式演繹出了李爾的狂暴與憤怒。

同樣值得一提的還有荊浩飾演的愛德格，這位年輕演員將其佯瘋的狀態、內心的情感對抗均表現得頗有張力。

李爾與愛德格荒原相遇的一場，濮存昕和荊浩的表演都在相當難度上顯示出一種精準，這種舞台上棋逢對手的酣暢之感十分難得且寶貴。(完)