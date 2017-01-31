雲南鐵路迎務工旅遊返程高峰 高鐵31日將發送3.7萬人北京新浪網 (2017-01-31 12:42)
中新網昆明1月31日電 (陳靜)記者31日從昆明鐵路局獲悉，當日為進入春運第19天，昆明鐵路局管內務工客流和旅遊返程客流疊加，全局預計發送旅客15萬人次，同比增長40%以上，其中高鐵客流預計發送3.7萬人，創新高。
據昆明鐵路局介紹，自2016年12月28日滬昆客專、雲桂鐵路開通以來，雲南高鐵累計發送旅客74.3萬人，其中直通31.7萬人，管內42.6萬人。
1月30日，昆明鐵路局發送旅客14.1萬人，同比增加3.8萬人，增長36.6%；直通3.5萬人，同比增加1萬人，增長41.5%；管內10.6萬人，同比增加2.8萬人，增長35.1%。當日，昆明鐵路局開行動車42.5對，其中直通39對，管內3.5對，共計發送旅客3.5萬人。
春運以來截至1月30日，昆明鐵路局共發送旅客244.6萬人，同比增加42萬人，增長20.7%；其中，普速發送旅客197.6萬人，高鐵發送旅客47萬人。(完)
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