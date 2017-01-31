張符正在檢查動車各構件運行狀態 馬乾 攝

中新網昆明1月31日電 (陳靜 馬乾)31日0點10分，昆明動車所的動車檢查庫里，24歲的張符正在對CRH380A-2884進行質檢作業。「今年過年沒回家，過兩年再把父母接過來。」張符說完嘿嘿地笑了兩聲，又鑽進另一趟車裡開始檢修。

據昆明鐵路局介紹，昆明動車所共有職工374人，平均年齡只有26歲，他們大多都是近幾年參加工作的大學生，2016年底雲南開通高鐵后，他們幸運地成為第一代雲嶺動車人，就是這樣一個青春的集體，挑起了雲南高鐵、春運的大樑。

2017年春運開始以來，這個庫的動車組檢修任務從一開始的10多組，一下子增加到了30多組，且工作全部集中在後半夜，張符的工作量一下子增加了幾倍，眼睛每天都紅著。

張符的同事說，張符參加工作雖然不到兩年，但在高鐵青工知識競賽中，戰勝了全局近萬名參賽選手奪得了第一名，拿下了鐵路局「技術標兵」稱號，今年的春運，是他正式上崗的第一個春運，所以他格外珍惜、格外「走心」。

昆明動車所副所長汪伯龍告訴記者，來回2公里多的動車檢查庫，張符每個班都得跑上10來趟，大夥一二級修作業過的每一個項點，他都必須親自到現車進行質檢驗收。春運期間動車組上線運行要求高，每個項點作業都是高標準、高質量、高效率，張符經常在地溝一走就是幾個小時不出來。

張符有一雙「法眼」，透過覆著灰塵薄霧的鏡片，眼神銳利，動車組上任何一個小小的故障都逃不過他的眼睛，在這裏幹活以來，他已經實現了零漏檢。他還有一張「巧嘴」，一邊作業一邊口述作業標準，全車上千個必指必呼必畫的項點，他如數家珍，在他看來，口述是練就標準作業本領最好的捷徑。

張符的團支部書記胡宇說，春運前他瞞著張符給張符的父母寫了一封信，表揚他一年的工作。後來張符的爸媽回信了，張符特別高興，這幾天幹活也越來越有勁。

凌晨4時，檢查庫里依舊是一片繁忙。燈光下，張符喝完一口熱水，拉起工作服下乾淨毛衣的衣角擦拭了一下眼鏡，拿起攝像手電筒又一次向動車組檢查庫的地溝走去。(完)