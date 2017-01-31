特朗普解僱下令拒絕辯護"禁穆令"代理司法部長北京新浪網 (2017-01-31 12:15)
？？？ 中國網新聞1月31日訊 綜合日媒報導，美國當地時間30日晚間，美國總統特朗普宣布解除下令讓司法部人員不得在法庭上為自己的「禁穆令」提供辯護的代理司法部長薩利·耶茨（Sally Yates）職務，並提名弗吉尼亞東區司法部長Dana Boente 擔任代理司法部長。
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