【環球網軍事報導 記者 劉昆】據「今日俄羅斯」網站1月31日報導，一艘沙特海軍軍艦在葉門海岸遭到襲擊，至少兩名船員死亡，沙特軍方聲稱是遭到了「自殺船隻襲擊」，但葉門胡塞武裝消息來源表示，胡塞武裝發射了反艦導彈將這艘軍艦擊毀，併發佈了疑似導彈擊中戰艦的視頻。

據報導，沙特海軍遇襲的是「阿·麥地那」級導彈護衛艦，襲擊發生海域在葉門荷台達港附近，根據沙特軍方的消息，事發時沙特軍艦正在葉門荷台達港口以西海域執行檢查巡邏任務，3艘胡塞武裝船隻中的一艘突然撞向沙特軍艦尾部併發生爆炸，造成沙特軍艦尾部起火。爆炸導致2名沙特士兵死亡，另有3人受傷。聲明說，另外2艘胡塞武裝船隻在事發後逃走，沙特軍艦的火勢隨後被控制和撲滅。聯軍戰機和艦艇對逃逸的胡塞武裝船隻進行追蹤。

此次遭到襲擊的「阿·麥地那」級導彈護衛艦是沙特上世紀80年代購自法國的F2000型護衛艦，一共購買了4艘，近期在葉門海域活動為沙特軍隊提供支援，該艦排水量2600噸，配備一門100毫米主，8枚「奧特瑪特」反艦導彈，此外還能攜帶反潛直升機。

軍事觀察人士表示，葉門胡塞武裝此前曾多次試圖攻擊沙特為首的聯軍戰艦，據報導，2016年10月1日，胡塞武裝使用伊朗仿製中國C-802的「努爾」反艦導彈擊毀了阿聯酋一艘HSV-2高速聯合運輸艦，此後，胡塞武裝還試圖使用反艦導彈攻擊美國軍艦，但被干擾后沒能擊中。與阿聯酋之前被擊中的運輸艦不同，此次沙特海軍的護衛艦配備了「海響尾蛇」防空導彈，具備一定的防空能力，此次胡塞武裝發射導彈將其擊中說明，胡塞武裝手中的反艦導彈性能相當不錯。

2014年9月，葉門胡塞武裝奪取首都薩那，后又佔領葉門南部地區，迫使總統哈迪前往沙特避難。2015年3月，沙特等國針對胡塞武裝發起代號為「果斷風暴」的軍事行動。

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