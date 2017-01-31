過年吃大餐 台灣腹瀉就診人次大增3倍北京新浪網 (2017-01-31 12:18)
據台灣《中國時報》報導，隨著冷氣團增強，氣溫驟降，流感等疾病找上門，加上春節期間，不少民眾天天吃大餐導致腸胃不適，導致台灣因腹瀉掛急診的就診人次增加3倍。「疾管署」提醒，冬季是「諾羅」病毒的高峰期，民眾食用海鮮務必煮熟，外出用水也要特別注意乾淨，避免「惹病上身」。
28歲的黃先生長期在大陸工作，趁著春節放假提前返台，餐餐吃大魚大肉，到了初二就上吐下瀉掛急診，現在只能吃流質食物、白米粥等。這種案例在過年期間屢見不鮮，「疾管署」疫情監視數據顯示，今年正月初二，腹瀉急診就診有2190次，是過年前的3倍。
「疾管署副署長」羅一鈞表示，冬天本來就是「諾羅」病毒的好發季節，當海鮮、貝類跟病毒交叉感染，民眾食用時沒煮熟，吃進肚內就可能引發腹瀉等;另外，如有腹瀉癥狀的病患，如廁后沒洗手，又可能因此將病菌傳播出去。
腸胃炎病患，最好的照顧就是多休息，補充水分與電解質，避免脫水。羅一鈞提醒，不少民眾到山區郊外遊玩，也要記得勤洗手，避免吃生食，飲用乾淨的水源，才是降低感染風險的不二法門。
此外，受到這波冷氣團的影響，氣溫驟降，早晚日夜溫差大，很容易掛病號，台大醫院北護分院長黃國晉提醒，一般民眾外出遊玩，要記得戴口罩，避免群聚感染;有三高的患者和慢性呼吸道阻塞及氣喘的病患，記得要穿暖，按時服藥。？
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