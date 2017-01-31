重慶民國風情街迎來節日高峰 景區人氣爆棚北京新浪網 (2017-01-31 12:25)
圖為重慶兩江國際影視城吸引眾多遊客前來觀光遊玩。 周毅 攝
春節假期，重慶兩江國際影視城民國風情街迎來旅遊高峰，景區人氣爆棚。據悉，重慶兩江新區國際影視城，還原了整個二戰期間重慶的巴渝建築、歷史文化和民風民俗，是一座講訴重慶老故事的商業古鎮。
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