新華社華沙１月３０日電？ 通訊：波蘭人的餃子情結

新華社記者石中玉 韓梅 陳序

在中國人的節日餐桌上，餃子絕對是不可或缺的一道美食。而在與中國相隔萬里的波蘭，人們對餃子的喜愛也毫不遜色。儘管波蘭人與中國人的飲食習慣大有不同，但喜愛餃子卻是兩國人為數不多的相似點之一。

波蘭餃子外形與中國餃子相似，均為半圓形，皮薄餡大。相傳波蘭餃子的來歷也與中國有關。有種說法是，餃子的做法由義大利探險家馬可·波羅從中國帶到義大利，而後傳至波蘭。

波蘭學者、中國問題專家科拉科夫斯基向新華社記者介紹說，與中國類似，按照波蘭傳統，人們通常在重要節日或者隆重場合吃餃子，例如聖誕節或新年。這點在餃子的名稱上也可以看出來，波蘭餃子名為「Ｐｉｅｒｏｇｉ」，其詞根「ｐｉｒ」意為「節日」、「歡宴」，而「ｒｏｇｉ」的意思是「角」，描述出了餃子的形狀。

如今，餃子在波蘭已成為大眾食品，無論超市或餐館都有餃子出售，而且每位家庭主婦都有自己調配餡料的「秘方」。波蘭主婦瑟爾維婭有一次邀請記者去家中做客，就露了一手包餃子的絕活。她說，除了傳統的肉餡和蔬菜餡餃子，波蘭最有特色的當屬乳酪餡餃子。這種餃子以土豆泥和乳酪為餡，煮好后在餃子上淋上培根碎和酸奶油，吃起來別有一番風味。

隨著中波兩國貿易往來和人文交流日趨頻繁，多種具有中國特色的餃子也逐漸上了波蘭人的餐桌。馬切伊在波蘭一家外企工作，學習西班牙語的他對中國食品了解並不多。在記者的介紹下，他得知餃子也是中國的傳統食物之一，並且首次在波蘭吃到了地道的中國餃子。

隨著熱氣騰騰的韭菜雞蛋餡餃子出鍋，馬切伊迫不及待地嘗了起來。「這種蔬菜有一種獨特的味道，很香，和波蘭餃子的味道完全不一樣，」馬切伊一邊讚歎，一邊不停嘴地吃。當得知韭菜含有多種維生素、營養豐富后，他甚至表示，希望每天都能吃到韭菜雞蛋餡的餃子。

馬切伊的願望並不是奢望。中歐班列的穩定運行，讓中國和波蘭不再遙遠，９８００多公里的距離，僅１０多天就可到達。往來於波蘭羅茲和中國成都的列車滿載著兩個國家的特產，讓兩國人民不出國門就可以買到對方商品。

波蘭農業部副部長亞采克·博古茨基近日表示，波蘭目前已獲得向中國出口奶製品、蘋果、豬肉和禽蛋的許可，正與中國商討出口更多農副產品事宜。

新鮮的波蘭食材不僅豐富了中國人的餐桌，也讓旅居中國的波蘭人嘗到了家鄉的食物。在中國人民大學學習中文的波蘭小伙米哈烏說，如今越來越多的波蘭食品出口到中國，但他最希望的還是在中國吃到正宗的波蘭餃子，以解思鄉之情。