藍晒圖迎春 熱鬧過雞年大成報 (2017-01-31 10:36)
為了讓來到園區的民眾感受春節喜氣氛圍，1月28日至30日(初一到初三)每日下午四時起，安排「創作新聲」與「活力午後」音樂會，除了臺南在地的音樂新秀，也邀請了來自臺北、高雄等地的年輕音樂人演出，更有抽紅包享優惠活動，內容除了有商品買一送一、9折優惠券各品牌提供的折價與贈品兌換券，也包括園區紀念T恤、BLUES公仔、BLUES提袋、束口包......等多項紀念品，拿到紅包即通通有獎！
1月29日至30日(初二至初四)下午三時至七時則有行春小市集，募集數個優質創意攤位，以雞年新春為市集主題，主打乾燥花、皮件、金工飾品、植物染織品、文具禮品、印度身體彩繪等創作。在連假的尾聲，初四至初五兩日下午時段也將有小丑劇場、造型氣球等街頭藝人表演，還有「BLUES見面會」，讓可愛的園區吉祥物「BLUES」動起來跟大家拜年，與大小朋友同歡！
臺南市政府文化局表示，藍晒圖文創園區是一個創意與活力聚集的超夯景點，過年期間除了舉辦創意市集、藝文表演、抽紅包享優惠、BLUES見面會等活動，所有進駐園區的品牌也紛紛推出各有特色的春節相關商品與藝文展演，要讓來到園區的大小朋友參與藝文活動之餘，也充分感受文創品牌的創意魅力。「金雞報喜迎新春」各項活動詳情請至facebook「藍晒圖文創園區」活動粉絲專頁及官方網站查詢。
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