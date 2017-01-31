湖南南部氣溫猛跌？局地降幅超18℃北京新浪網 (2017-01-31 12:01)
紅網長沙1月31日訊（通訊員 蔣丹）據中國天氣網湖南站消息稱，受冷空氣影響，近兩天，湖南大部氣溫驟降。昨天（30日），湘南降溫劇烈，局地降幅達18℃以上。明起，新一股冷空氣接踵而至，繼續影響湖南，省內多陰雨天氣，需注意防範雨水對春節出行的不利影響。
昨天，氣溫下跌區域轉移至湖南南部地區，多地氣溫紛紛降至個位數。監測顯示，30日8時至31日8時，全省平均最高氣溫9.4℃，較28日下降了9.2℃，尤其是湘南地區，24小時降溫幅度普遍達到10℃以上，如郴州昨天最高氣溫為6.5℃，較前一日下降了18.4℃，恍若兩季。
降溫過後，今天早晨省內大部地區氣溫低迷，8時氣溫普遍在4℃左右，寒意襲人。
湖南省氣象台預計，今天省內以陰天為主，湘北部分地區有小雨。明天開始，新一股冷空氣來襲，氣溫較低，主要降水時段為2月3至4日，以小雨為主。具體預報如下：
31日下午到2月1日白天：永州、郴州及株洲南部陰天間多雲，其他地區陰天有小雨；北風2-3級，今天最高氣溫湘西北、湘北6-8℃，其他地區8-10℃；明天最高氣溫湘南6-8℃，其他地區4-6℃，明天最低氣溫2-4℃。
1日晚到2日白天：全省陰天，其中湘西及湘中以北有小雨。
2日晚到3日白天：全省陰天，大部分地區有小雨。
氣象專家提醒，未來幾天省內多陰雨天氣，公眾春節出行或返程需注意交通安全。
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