趙金國介紹項目情況。

【編者按】春節期間，往日熱鬧的新區街頭車流人流明顯變得稀疏。流光溢彩的背後，那些或工作或生活在新區的人們，這一年又過得怎麼樣呢？帶著這些疑問，記者把鏡頭對準這樣一群人。

時刻新聞記者 盧楊屾 長沙報導

採訪對象：中建五局湘江歡樂城施工方項目負責人

職業：項目經理

採訪地點：中建五局湘江歡樂城項目部

一個在廢礦坑上建立的冰雪世界，宛如一個夢，造這個夢，施工難度可想而知。

為了早日實現這個夢，很多「築夢者」在揮灑汗水。

33歲的趙金國，靠著自己的努力打拚，從一名普通的施工員，一步步成長為中建五局最年輕的項目經理，而且擔綱公司有史以來最大、技術難度最強、人員團隊最多的湘江歡樂城總包項目負責人。

說到項目建設過程中碰到的困難，趙金國坦言，這個項目國內外也沒有可借鑒可學習的案例，一切都在不斷論證和探索中前行；同時，因為地質複雜，技術方案要根據現場情況，不斷調整。種種因素，給他的工作帶來了很多未知的挑戰。但是推陳創新，巧借外力，善用團隊，讓趙金國和他的團隊攻克了一個又一個的技術難題。

工程進度持續推進的同時，他們也收穫了很多的榮譽。2016年冰雪世界項目獲國家級QC成果一等獎一項，獲省級QC成果一項；完成五項湖南省級工法，佔五局三公司全年工法完成額的1/3；申報發明專利5項，實用型專利4項；三篇論文被國內施工領域核心期刊《施工技術》接收，另有兩篇論文分別獲湖南省土木學會一等獎和二等獎。

聊到趙金國的為人，員工們把能說得上的溢美之詞全部用在了這個年輕的項目經理身上。

但趙金國坦誠非常愧對自己的家人，今年，家中又添新成員了，公司給他放了三天的陪產假，但他一天還未休完，就又回到項目部繼續工作了。