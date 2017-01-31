法律無假期 高市檳榔攤藏賭場栽了中央社 (2017-01-31 12:30)
高雄市警方31日宣布查獲黃姓男子趁春節假期以檳榔攤為掩護，開設賭場抽頭牟利，日前將他逮個正著，起出賭具、賭資，連同賭客（圖）依賭博罪嫌送辦。（警方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 106年1月31日
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上一則：檳榔攤為掩護 高市警破獲麻將賭場
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