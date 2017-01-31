高雄市前金區一處檳榔攤遭到民眾檢舉掛羊頭賣狗肉，前面是檳榔攤，後方則是賭場；警方據報後前往查緝，果然在檳榔攤的屏風後面查獲有四位民眾正在聚賭，一名女賭客被捕時向警方抱怨「有誰過年不會賭博？」另外一位賭客也抱怨「過年還沒賺到紅包錢就被警方逮捕，錢也被沒收」。



新興分局〔前金分駐所〕日前接獲檢舉指稱，前金區一處檳榔攤疑似經營職業賭場，警方前往查緝，果然發現檳榔攤內別有洞天，屋內屏風後方當時正有四名男女在賭麻將，當場將四人逮捕，並查出賭場負責人是50歲的黃姓屋主，平時賣檳榔，農曆春節前，為了抽頭小賺一筆，於是以檳榔攤為掩護，檳榔攤後方供人聚賭，警方在現場查獲麻將一副、賭金四千多元，另外還有抽頭金200元，偵訊後將黃姓屋主依賭博罪嫌移送法辦，四名賭客則依社會秩序維護法裁罰。（照片：新興分局提供）



