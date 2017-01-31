國王當家中鋒「表弟」DeMarcus Cousins在31日面對76人的比賽中狂砍46分，無奈國王第三節大崩盤，終場便以119比122遭76人逆轉輸球。

Cousins首節便火力全開，遠投近切無往不利、單節7投6中拿下18分，幫助國王半場打完保有7分領先優勢。豈料進入下半場豬羊變色，在Robert Covington的帶領下，76人第三節攻下42分高分，就此逆轉比數並在決勝節成功守成，拿下最終勝利。

總計Cousins全場攻下46分15籃板5助攻，不過也發生多達8次失誤，並且在第四節剩下1分鐘時犯滿離場，讓國王關鍵追分時刻缺少一員大將。

76人以Covington拿下23分10籃板表現最佳，替補出發的Dario Saric則拿下球隊次高的17分，76人此役共有7名球員得分上雙，多點開花讓國王是防不勝防。

本季打出亮眼表現的Joel Embiid因為左膝挫傷尚未痊癒的關係此戰休兵，76人球團並表示Embiid將不會隨隊出席接下來的2場客場賽事。