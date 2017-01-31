高雄市鳳山區一處資源回收場今天(31日)凌晨突然失火，消防局接獲報案後立即出動消防車前往救援，火勢很快撲滅，沒有人員受傷，起火原因有待調查。



發生火警的回收場是在鳳山區一棟大樓的後方，高雄市消防局凌晨1點24分接獲火警報案後，出動七車20人前往滅火，七分鐘就將火勢撲滅，燒毀一堆資源回收物品，沒有延燒，也沒有民眾受傷，起火原因有待調查。（照片：消防局提供）



