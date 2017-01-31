闖紅燈逆向遇盤查逃逸 撞路旁機車後就逮中廣新聞網 (2017-01-31 11:10)
新北市警方昨天深夜在三重地區，要盤查一部闖紅燈逆向的轎車，駕駛卻加速逃逸，經過警方一路追逐，最後轎車撞擊路旁機車才順利就逮。張姓男子落網後供稱，誤以為自己遭到通緝，才會心虛落跑，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。
（杜大澂報導）
30號深夜10點多，新北市警方在三重溪尾街和自強路口，發現一部紅色轎車闖紅燈逆向，警方見狀上前要盤查，駕駛看到員警接近，反而踩油門加速逃逸，警方一路追逐，最後轎車因為衝撞路旁3部機車後，被趕來的警方逮個正著。
45歲的駕駛張姓男子，有毒品前科，他供稱因為心虛才會駕車逃逸。保安大隊中隊長羅巧芳說明案情。「張嫌到案供稱，因為他有案件在身，誤認自己以為遭地檢署通緝，惟恐遭方查獲，因此心虛才會加速逃逸。」
雖然警方也在車上，搜出3顆半的FM2，不過，嫌犯供稱，這是醫師開的處方用藥，因此，警方先以張姓男子拒絕攔檢造成交通事故，涉及公共危險罪嫌移送法辦，其他案情警方進一步釐清。
（圖翻攝畫面）
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