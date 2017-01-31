遭檢舉自宅開賭場 屏東議員兒子送辦中央社 (2017-01-31 11:01)
（中央社記者程啟峰屏東31日電）屏東縣議員曾福金遭檢舉在家開賭場，並有聚賭影片PO網，警方昨天前往查緝，查扣賭具一批，將屋主曾福金兒子等3人送辦；曾福金則說，當天回家看兒子，並未參與，訊後請回。
這段「縣議員家竟然變賭場？！」影片顯示，當晚這處民宅燈火通明，外頭停了好多車，10、20人蹲坐小椅子圍成圈，以老人家居多，中間有人來回收錢。
投訴民眾說，他們在那裡聚賭好幾天了，現場是曾福金住家，還有拍到曾福金站在門口。影片並顯示地上有不少新台幣百元鈔票，他們玩的是「象棋押寶」。
屏東縣警局內埔分局說，昨天凌晨接獲民眾報案指出，縣議員仗勢在家開設賭場，員警即漏夜前往查緝，但警方到場發現該處民宅大門緊閉，屋內燈火熄滅，不得其門而入；警方勘驗民眾於臉書提供的現場蒐證影像顯示，顯有賭博情事，隨即彙整相關犯罪事證報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦並聲請搜索票查緝。
內埔分局又說，昨晚分局會同縣警局刑事警察大隊及督察科持搜索票再次前往查緝搜索議員住家，查扣象棋等賭具一批，但未查扣賭資，同時通知屋主及相關涉案人員到案說明。
警方指出，曾福金以證人身分到案說明表示，現場屋主是他兒子，當晚他到場找兒子，並沒有下去玩，訊後請回。全案訊後將曾福金兒子、莊家及工作人員函送法辦，並將繼續追查影片中的20多名涉案賭客到案說明。
曾福金受訪則說，當時只是親朋好友在那邊玩一下而已，「有人陷害啦，政治因素嘛。」1060131
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