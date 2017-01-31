記者張朝福／嘉義報導

總統蔡英文初三發紅包，30日下午抵達嘉義市九華山地藏庵，吸引上千粉絲排隊等候。來自台南善化的陳智忠，凌晨3點就來排隊，順利拔得頭籌，從總統手上接下第1個福袋紅包，開心不已。

蔡總統下午抵達九華山地藏庵後，由市長涂醒哲、立法委員李俊俋、董事長黃俊森等人陪同，先向地藏庵菩薩上香參拜，隨後致贈廟方「淳風厚澤」匾額，接著在廟前開始發紅包。

蔡英文總統贈匾

今日共準備2千個總統紅包，現場大排長龍，人潮擠滿廟埕。蔡總統面帶微笑、親切發放，展現高度親和力，涂市長等人也陪同在旁，向民眾祝賀「新年快樂」，致贈市長紅包。鄉親拿到紅包，都直呼幸運。