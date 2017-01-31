蔡英文朝天宮發福袋 人潮綿延數公里台灣好新聞報 (2017-01-31 10:08)
記者陳昭宗／雲林報導
總統蔡英文走春行程30日抵達北港朝天宮，讓原本就人聲鼎沸的朝聖大道更加活絡，上萬民眾湧入朝天宮商圈，除為了一睹台灣首位女總統，更想從總統手上領得新春開運福袋，人潮綿延數公里，「總統好」的問候聲不絕於耳。
蔡英文總統由朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣長李進勇、立委蘇治芬與劉建國、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、縣議員蔡岳儒及北港鎮長張智勝等人陪同參拜媽祖，祈求風調雨順、國泰民安。隨後進入會客室，地方首長及民代也利用機會向總統爭取78甲線、大學城、低汙染工業區等，期望促進雲林繁榮。
接著小英總統開始在廟埕發放新春福袋，現場共準備2500個福袋，蔡英文總統發送約半小時後，向現場民眾拜年，驅車前往下一個行程，熱情支持者夾道大喊小英加油歡送總統離去。
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