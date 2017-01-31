HBL高中籃球聯賽8強複賽將在農曆新年後火熱開打，歷經高雄的12強複賽後，男子組8強為松山、南山、泰山、能仁、高苑、南湖、東泰以及東山，經過將近1個月的調整，各校無不摩拳擦掌、為了更高的榮譽努力，賽事精彩可期！

本季至今尚未吞下敗仗的松山高中絕對是奪冠大熱門，頭號王牌高國豪除了是網路熱搜人氣球員外，在球場上也展現出非高中級別的宰制能力，不僅得分了得、籃板也是一把罩，傳球時機的掌握也愈加成熟，是松山一路連勝的靈魂人物，加上後場漸入佳境的陳宏哲、善於內線攪和的呂蔡瑜倫，松山的表現絕對令人期待。

上季冠軍南山高中同樣來勢洶洶，擁有HBL第一長人吳沛嘉做鎮禁區，加上更加成熟的張鎮衙、陳又瑋、李家慷和黃建智等好手，奪冠主力陣容更動不大是南山最具優勢的本錢，即便12強複賽明顯未調整至最佳狀態，南山仍舊以4勝1敗晉級，相信經過近1個月的訓練會讓南山戰力更加強大。

擁有不亞於南山禁區高度的球隊非泰山高中莫屬，譚傑龍、尤楚翔和韓杰諭所組成的傲人內線戰力總是引人注目，相對的後場戰力便成了泰山一大隱憂，陳旻洋是陣中唯一較有經驗的指揮官，能否改善複賽外線火力不足的缺點會是泰山本季能走多遠的關鍵，另外控球陳力行能否在8強賽傷癒歸隊也會相當影響泰山戰力。

沒有過人禁區身高，能仁家商卻是12強複賽中唯一一支擊敗南山的球隊，前鋒謝亞軒是陣中最可怕的得分武器，對陣南山狂砍36分，幾乎已一己之力擊敗對手，中鋒陳范柏彥優異的籃板鞏固能力讓球隊攻守更無後顧之憂，雖然控球戰力不若以往優秀，但流暢快速的團隊球風依舊會帶給各隊極大的麻煩。

身為晉級複賽的唯一一支南部球隊，高苑工商在12強複賽中一度打出難以抵擋的旺盛氣勢，但最後卻以二連敗畫下句點，主控田浩是球隊最重要的進攻發動機，另一箭頭洪楷傑的發揮好壞則會是高苑比賽勝負的關鍵，曾于豪、陳郁仁的傷勢若能在8強戰前痊癒會對高苑戰力一大提升。

由林梓峰、林仕軒、曹薰襄、曾哲彥「四劍客」領軍的南湖高中，外圍作戰能力相當出色，尤其前鋒林梓峰在12強複賽可說是最犀利的一把利刃，但南湖若想要保持、甚至突破上季隊史最佳的第三名成績，替補球員能否銜接戰力將會是一大課題，另外禁區戰力不足、「四劍客」總是無法同場發揮也會是南湖在8強戰前必須解決的考驗。

至於歷經外卡賽廝殺才搭上8強列車的東泰高中與東山高中，平心而論兩隊的戰力都和其餘6所學校有段差距，但「雙東」打進8強皆已締造隊史新猷，通常在沒有戰績壓力的情況下球員會有更加亮眼的表現，況且學生籃球最大的魅力之一就是不穩定性，或許各傳統列強都會被這兩所學校反咬一口、跌破眾人眼鏡。

8強賽事將於2月5日在新莊體育館與板橋體育館兩地開打，喜愛熱血學生籃球的球迷不妨至現場觀看精彩賽事。