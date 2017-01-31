921救災指揮官退伍任志工中央社 (2017-01-31 10:50)
921地震時的東勢救災指揮官蕭再發，10年前從少將退伍後到國家公園以及退輔會轄下的清境農場擔任志工，希望教導民眾愛護大自然的觀念。中央社記者呂欣憓攝 106年1月31日
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