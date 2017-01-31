昨天下午一名來自嘉義海鷗救護隊的丁姓男子獨自登山，在秀林鄉屏風山鐵線吊橋摔落山谷，雙腳受傷，報警請求救援，花蓮警消獲報組成搜救小組，連夜入山救難，第一批人員已經抵達事故現場，據了解，目前還沒找到人，警消與太管處第二批救難小組，也正趕往救援中。



