16 歲少年無照騎機車撞路人 6人輕重傷中廣新聞網 (2017-01-31 10:10)
花蓮縣玉里鎮一名16歲王姓少年昨天深夜無照騎乘摩托車，車上還載著一名17歲黃姓友人，不知什麼原因，撞上3名路人，後方一位45歲林姓騎士也遭殃，連人帶車摔倒在地，這一起機車車禍，導致6人輕重傷。
根據警方表示，事故發生時間是30號晚間將近10點，地點在春日里神農91-1號，肇事的王姓少年，以及兩名女性路人傷勢較重，其他3人傷勢較輕，遭殃路人連呼倒楣，花蓮縣消防局出動6部救護車，將傷者分別送往玉里慈濟醫院及北榮玉里分院急救，肇事原因還要詳加調查。
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