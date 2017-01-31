防假綁架詐騙 親屬間應建立多種聯繫管道中廣新聞網 (2017-01-31 10:10)
假綁架詐騙手法雖然是老梗，不過，仍經常傳出有人受害，而且財損金額動輒新台幣10萬元以上。刑事局表示，歹徒都是利用被害人會擔心慌亂的心理，要求不准掛電話並遙控匯款詐騙，因此，呼籲民眾和子女之間，應該建立2種以上的聯繫管道，避免無法掌握行蹤而掉入詐騙陷阱。
（杜大澂報導）
警方分析假綁架詐騙手法指出，歹徒通常是打電話給被害人，謊稱家屬遭到綁架，說詞大多是欠錢、替朋友擔保債務、發生車禍等理由，要求花錢消災，歹徒甚至會假冒肉票發出遭到毆打的哭泣聲，由於被害人擔心子女安危因而陷入慌亂，加上歹徒要求不能掛電話，被害人無法查證，很容易被牽著鼻子去匯款，或將錢交給出面取款的車手。
警方指出，雖然這類手法是老套，但被騙的案件仍時有所聞，財損金額大多有10萬以上，因此，民眾應提高警覺。刑事局預防科警官吳奕嫻建議，家長應該和子女建立2種以上的聯繫管道。「除了寫紙條給親朋好友，說請幫忙查證，也可以趕快用電腦LINE給親戚去聯繫看看，確認小孩是否安全，不過，這種電話其實我們是建議可以直接掛掉。」
警方呼籲，民眾接到類似電話，要保持冷靜，並且向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，。
（圖翻攝畫面）
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