（中央社記者林宏翰台北31日電）旅日棒球好手陽岱鋼新球季轉戰東京讀賣巨人隊，人氣、薪情大好，除了球場上風光的一面，私底下的陽岱鋼喜歡吃甜食、敷面膜保養皮膚。



陽岱鋼每年回台灣，各種場合亮相的造型總是不一樣，與台灣球迷心目中運動員形象很不同；陽岱鋼透露，平常有閱讀雜誌的習慣，有問題也會請教老婆。



除了穿衣打扮有獨到眼光，陽岱鋼也會注重皮膚保養，「畢竟第一眼看到你就是臉，如果皮膚好，人家對你的印象也會比較不一樣。球員間開始會保養自己，應該就是我帶起的風潮，因為大家都跟著我」。



陽岱鋼說，曾經被稱讚皮膚好，大概是因為平常有敷面膜的習慣。



對於賽場上的壓力，陽岱鋼除了寫筆記、抒發心情，他還透露私人秘方「我會大吃大喝」，尤其愛吃甜點。陽岱鋼說，面對工作上的壓力，首先會反省自己，接下來則是會吃甜點，讓自己心情變好，什麼事都會變順。



陽岱鋼不只愛吃，也會親手做甜點，丹麥土司加牛奶、雞蛋用平底鍋煎，最後放上冰淇淋、淋上煉乳，根本就是「甜點界的龍蝦」。



陽岱鋼在日本各地征戰，所到之處都會品嚐當地有名的甜點，對於甜點他有一套規則，愛吃就放開去吃，不要有限制，不過大吃大喝之後，還是會付出代價，自己要懂得控制。1060131