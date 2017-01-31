私底下的陽岱鋼 愛吃甜食敷面膜中央社 (2017-01-31 09:55)
（中央社記者林宏翰台北31日電）旅日棒球好手陽岱鋼新球季轉戰東京讀賣巨人隊，人氣、薪情大好，除了球場上風光的一面，私底下的陽岱鋼喜歡吃甜食、敷面膜保養皮膚。
陽岱鋼每年回台灣，各種場合亮相的造型總是不一樣，與台灣球迷心目中運動員形象很不同；陽岱鋼透露，平常有閱讀雜誌的習慣，有問題也會請教老婆。
除了穿衣打扮有獨到眼光，陽岱鋼也會注重皮膚保養，「畢竟第一眼看到你就是臉，如果皮膚好，人家對你的印象也會比較不一樣。球員間開始會保養自己，應該就是我帶起的風潮，因為大家都跟著我」。
陽岱鋼說，曾經被稱讚皮膚好，大概是因為平常有敷面膜的習慣。
對於賽場上的壓力，陽岱鋼除了寫筆記、抒發心情，他還透露私人秘方「我會大吃大喝」，尤其愛吃甜點。陽岱鋼說，面對工作上的壓力，首先會反省自己，接下來則是會吃甜點，讓自己心情變好，什麼事都會變順。
陽岱鋼不只愛吃，也會親手做甜點，丹麥土司加牛奶、雞蛋用平底鍋煎，最後放上冰淇淋、淋上煉乳，根本就是「甜點界的龍蝦」。
陽岱鋼在日本各地征戰，所到之處都會品嚐當地有名的甜點，對於甜點他有一套規則，愛吃就放開去吃，不要有限制，不過大吃大喝之後，還是會付出代價，自己要懂得控制。1060131
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ARTBOX 超次元 - 29吋PC鏡面鋁框行李箱(墨綠金)
- Alviero Martini 義大利地圖包 手提肩背旅行袋(特大)-地圖
- 【obis】MARK 現代風都會皮質沙發床(四色)
- 【NIKE】女_WMS FLEX EXPERIENCE RN 4 輕量透氣跑鞋_黑粉綠
- 【ASSARI】工業風雙門ㄧ抽2.6尺展示櫃(寬79*深41*高122cm)
- SAMPO聲寶3-5坪變頻一級分離式冷氣 AM-V20D/AU-V20D
- KOKKO彈力彎折- 質感真皮拉鍊平底長靴 - 咖色
- Daniel Wellington 經典黑色皮革腕錶-金框/40mm(DW00100127
- RODERLY【狗狗心事】雙人八件式 珊瑚絨兩用被床罩組
- 義大利La Belle《奧蒂亞》雙人天絲四件式防蹣抗菌舖棉兩用
福原愛年初一網路直播飆東北話 老公:已非常適應【北京新浪網】
費德勒重返TOP10 獎金過億美元成小德后第二人【北京新浪網】
費德勒：拉法讓我成為更好球員 傷停確因難忍受【北京新浪網】
費德勒奠定歷史最佳地位 擊敗納達爾是最圓滿方式【北京新浪網】
納達爾:費德勒調整成轉折 自信紅土季能再取佳績【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》