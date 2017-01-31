新年衝世界排名 周天成密練皮拉提斯中央社 (2017-01-31 09:38)
（中央社記者李晉緯台北31日電）台灣羽球一哥周天成2016年在里約奧運打進8強，追平中華隊隊史記錄，今年他積極參與皮拉提斯課程，希望讓小肌群運用得更好，盼藉此把自己的世界排名再往上提升。
周天成2016年參加20場世羽聯（BWF）賽事，拿下3場冠軍、2場亞軍，尤其於中華台北羽球公開賽中，他在滿場球迷加油聲下，為地主留住男單金牌一戰最為經典。
另外，周天成代表台灣參加里約奧運，進到追平隊史最佳的8強，而後又獲得台灣體壇最高榮譽-體育運動精英獎的最佳男運動員精英獎，在2016年堪稱豐收。
進到2017年周天成希望自己的成績能持續進步，尤其希望在世界排名上有重大突破，「今年我會以追逐世界排名為主要目標，希望能有機會站上世界前3」，周天成說。
周天成表示，他2016年在超級系列賽等級的比賽中發揮得都不夠理想，今年想在世界排名上有所提升，必須好好掌握超級系列賽的比賽，才有機會完成自己的目標。
為了達到這樣的理想，周天成透露，他現在不止加強一般羽球的技法，也正密練皮拉提斯中。
周天成說，他接觸皮拉提斯的課程，至今斷斷續續有兩年時間，不過2016年練的時間比較少，現在他為了訓練小肌群的運用，決定積極上皮拉提斯的課，好讓自己在身體運用的平衡上更加平衡。
即便目前必須有不少時間在高雄的國訓中心訓練，但周天成每週都會固定回到台北上皮拉提斯的課程，希望今年能把世界排名衝高，也期待2020年能再前進東京奧運。1060131
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