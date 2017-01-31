醉男年初三深夜落海 被即時救起中央社 (2017-01-31 08:57)
（中央社記者張榮祥台南31日電）63歲王姓男子昨天深夜跌落台南市安平港中，被海巡署人員救起時，渾身酒味，所幸無明顯外傷，生命跡象穩定，落海原因有待調查。
海巡署第五二岸巡大隊昨晚10時許監控時，發現1名男子在台南市安平港北堤航道口落海，立刻趕往搶救。海巡署人員鎖定男子落海位置，再跳入港內將他拖到岸邊，救援上岸送醫。
第五二岸巡大隊初步調查，落海男子是63歲王男，被救起時渾身酒味，落海原因有待釐清。1060131
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