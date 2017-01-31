機器人可報案？ 警政署力推機器人內建警政服務APPNOWnews今日新聞 (2017-01-31 08:00)
你再說一次，報案可以透過機器人？別懷疑，國人現在報案真的能夠藉由居家機器人的視訊功能完成報案，把握黃金救援時間。
有鑑於民眾遭遇突發狀況或意外時，往往因一時情急無法清楚報案，讓警方難以有效掌握案發地點，相對影響救援時效，為此，警政署特別與華碩電腦共同推出「智慧居家安全聯防計畫」，讓華碩研發的「Zenbo」機器人內建警政署警政服務APP「視訊報案」功能，透過機器人進行視訊報案。
警政署指出，警政服務APP是以「給民眾全方位的守護」為理念而建置，期盼透過政府與企業的跨域合作，逐步擴大安全生活網絡，藉由華碩「Zenbo」讓民眾與警察連繫在一起，共同守護全民的安全。
警政署資訊室主任蘇清偉表示，科技發展日新月異，透過感知化、物聯化、智慧化等各項技術，讓生活增添許多便利性，警政署與華碩「Zenbo」合作，將警政服務APP「視訊報案」功能內建在「Zenbo」，倘若發生意外事故，民眾可立即由「Zenbo」撥打110視訊報案電話求救，把握黃金救援時刻，亦減少警方花費在確認事發地點及狀況所需時間。
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