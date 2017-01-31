身障男除夕鬧失蹤 學甲分局警協助返家團圓台灣好新聞報 (2017-01-31 07:34)
記者邱仁武／台南報導
團圓年夜飯有著中國傳統歷史意義，除夕人潮車出現在每條大街小巷，到處充滿春節歡樂洋溢氣氛，也讓離人忘卻返鄉舟車勞頓之苦。
彰化縣埔鹽鄉一名領有身心障礙陳姓男子，除夕夜晚間10時現身台南市將軍區「將軍漁港」，學甲分局警員陳彥溢據報前往幫忙，協助讓他返家團圓過年，分局長鄭榮崑獲悉表示肯定，表示將給予表揚。
學甲警察分局長鄭榮崑說，領有身心障礙手冊的陳姓男子，住在彰化縣埔鹽鄉，1月26日騎乘腳踏車外出，因為錯過一個轉角，沿著濱海公路一路騎乘南下，在除夕夜晚上10時騎到台南市將軍區的將軍漁港好邊，當地好心民眾察覺有異立刻報警，學甲分局將富派出所警員陳彥溢火速前往處理，發現該名男子身著衣物雖然尚可抵禦寒冷，但是經過2日騎乘百里路程，很明顯的他的體能耗盡，而且精神不濟，於是先把他帶回派出所，除了安撫他的情緒並且提供熱食讓他果腹。
將富派出所警員陳彥溢等人，隨後進行身分查證確認後，該男子家屬非常焦慮，正當接獲學甲警方電話時，如釋重負的緊急開車前來台南載回彰化縣團圓過年。
學甲警分局員警在過年期間這種關鍵時刻，協助有障礙的失蹤人口返家團圓，被家屬直呼警察同仁「足感心」，過年期間被傳為佳話。
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