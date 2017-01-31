統一日前公佈後援的洋將，是義大利籍的狄馬克，未來他將和陳韻文、王鏡銘一同擔任球隊的勝利方程式，把手球隊最後的一道關卡。

狄馬克過去多是擔任後援角色，最高曾打到小聯盟3A，而近幾年多是在獨立聯盟奮鬥，去年主投47.2局，防禦率0.76，三振保送比高達10.33，相當優異。

而過去一直是統一獅最重要後援戰力的王鏡銘，去年成績也維持的相當優秀，49局的投球中，防禦率僅3.49，看似已從2014、2015球季的低潮中走了出來，下一季應該有機會回到熟悉的佈局投手角色。

至於陳韻文應該會是三人中比較值得擔憂的部分，在中職前兩季的防禦率都不是太理想，要怎麼去使用他，會是總教練黃甘霖最需要傷腦筋的地方。

獅隊日前表示，本季洋投將會是2先發、1救援，目前已經確定找來布魯斯和狄馬克，而剩下的先發席位，球團表示已經有兩個屬意人選，還在想要哪一個。