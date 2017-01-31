6名年輕男女到台南安平海邊操練帆船，不料因風浪過大，導致帆船翻覆，船上六人全數落海，所幸當時附近有一艘私人遊艇經過，趕緊協助將落海者全數救起，六人意識清醒，沒有生命危險。另有一名男性友人乘坐獨木舟前往救援也不慎翻船，經海巡艇救起，全數落海民眾均無大礙，虛驚一場。



海巡署52大隊與台南市消防局是在下午三點多接獲通報，位於安平區秋茂園外海有帆船翻覆，相關單位出動船艇計7車26人前往搜救，還出動直昇機搜尋，幸好當時有「金星1號」正好航經翻船現場，林姓船長協助將6人救起，獲救的4女2男意識清楚，人員均安，皆不需送醫，狀況解除。另乘坐獨木舟男性遊客，由海巡艇救起載至安平漁港安檢所。



據了解，這幾名遊客從安平區漁光島海邊出發，到安平外海操作帆船。台南海域從下午開始變天，颳起強烈北風，陣風5到6級，帆船船桅突然斷裂，船艇先在海上漂流，不久之後被浪打翻，6人趴在船艇上載浮載沉；所幸落海民眾均平安，僅有輕微擦傷，是不幸中的大幸。



(中廣記者劉怡伶)



