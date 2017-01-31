詐騙案分析：45歲以上被害人佔大多數中廣新聞網 (2017-01-31 07:10)
雖然很多詐騙集團使用的都是老掉牙的手法，卻還是有不少民眾受騙上當。高雄市刑警大隊分析被害人年齡層，詐騙被害人最多的是45歲以上以及五、六十歲的退休人員。（溫蘭魁報導）
高雄市警方日前破獲一個詐騙案，這個詐騙集團是以被害人的身份遭到冒領醫療補助為由進行詐騙，並假冒檢警要求被害人到金融機構領錢，雖然是老掉牙的手法，但，就是有被害人相信，一名六十多歲的退休女老師因此被騙走1660萬元，辛苦存了一輩子的錢幾乎被騙光光。
高雄市刑大偵五隊13分隊員警雷陳杰表示，有些人不看新聞，也有人雖然看新聞，卻不相信自己會遇上詐騙集團，更不相信會被騙，直到存摺裡的積蓄被騙光、報警，錢也已經追不回來，分析被害人年齡層，最多的是45歲以上以及五、六十歲的退休人員，而且，老師所佔的比例相當高，雷陳杰說，有些假冒檢察官或警察的詐騙集團成員為了取信被害人，會請他們不要掛電話，直接撥打165反詐騙專線，小心這其中有陷阱「我要取得你的信任，我叫你現在撥打165，你的電話沒掛，你直接撥打165，當然是不可能接上啊！」
雷陳杰建議，民眾如果接到詐騙集團電話，不曉得該怎麼辦的時候，最好立刻走到附近派出所尋求幫忙「徒步走到派出所，然後到派出所的時候，你講話的過程，員警就知道你在幹嘛，這時候我們警方就可以做出表較適當的處理。」（資料照片：高雄市刑大提供）
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