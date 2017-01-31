賴清德到學甲慈濟宮發紅包 民眾簇擁搶合影留念台灣好新聞報 (2017-01-31 06:30)
記者邱仁武／台南報導
「初一早、初二早、初三睏到飽」但許多民眾初三還是起了個大早，前往學甲慈濟宮領取106年百圓保生金符祈求保生大帝保護平安，以及參加台南市長賴清德的走春發紅包，讓學甲慈濟宮廣場及旁邊道路，更加熱鬧，新年快樂、恭賀新禧的道賀聲此起彼落，不但熱鬧又溫馨。
今天大年初三，學甲慈濟宮舉辦106年百圓保生金符啟運會邁入第3天，雖然只有剩下1000個百圓保生金符發送，一大早仍然擠滿來自各地區的信徒民眾湧入學甲慈濟宮廣場及周邊道路排隊，領取百圓保生金符，通過七星平安橋，祈求保生大帝庇佑平安順利。
上午11時30分，台南市長賴清德在市府首席顧問、前副市長顏純左等人陪同下抵達學甲慈濟宮進行「寺廟走春」活動，賴清德一行人進入廟內向保生大帝參拜後，隨即大廟門口發放紅包，民眾排隊人潮綿延至牌樓外面的馬路上，還有民眾坐著輪椅排隊，賴清德一一跟市民握手祝福，還有民眾爭相與賴清德合照留念。
包括立委陳亭妃、立委黃偉哲牽手劉育菁老師、市議員侯澄財、賴惠員等人也陪同發放紅包給民眾，現場人潮綿延數百公尺，許多親子民眾帶來一家老小，要領取象徵「一元復始，萬象更新」的台南市長賴清德紅包，討個吉利，讓學甲慈濟宮廣場及旁邊道路，更加熱鬧，新年快樂、恭賀新禧的道賀聲此起彼落，相當熱鬧溫馨。
中午時分，台南市長賴清德及市府首席顧問、前副市長顏純左等一行人前往學甲區豐和里的「賴氏宗祠」參加106年的祭祖餐敘，立委葉宜津也趕來參加，顏純左夫婦還率領競選團隊逐桌敬酒，呼籲大家支持。
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