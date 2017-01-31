調查：逾三分之一中國網民願為折扣透露隱私北京新浪網 (2017-01-31 06:01)
新浪美股訊 日期:31日據俄媒報導，德國消費調研公司（GfK）的多國在線調查問卷結果顯示，與其他國家相比，中國的網路用戶更願意為獲得折扣等優惠透露個人信息。
據俄羅斯衛星網報導稱，這份在線調查問卷要求受訪者選擇他們對以下聲明的認可程度：「我願意分享自己的個人信息（如健康、財政狀況、駕駛記錄、用電情況等），以此換取低價或個人服務等優惠。」
報導稱，38%的中國受訪者對此表示完全讚同，表示完全不認可的只有8%。願意以個人信息換取優惠的網路用戶比例居高的國家還包括墨西哥（30%）、俄羅斯（29%）和義大利（28%）。
德國、法國、巴西、加拿大與荷蘭的受訪者最不願意透露個人信息。
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