美國總統特朗普宣誓就職才十天，就在美國乃至全世界範圍內引發了一場「抗議風暴」，起因是他27號簽的一道「關於難民和移民政策的行政命令」。該命令規定：

美國國務院將在未來120天內，暫停所有難民入境，以便對難民進行充分的背景核查；在未來90天內，暫停向伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、葉門和伊拉克七個國家的普通公民發放簽證；此外，還將無限期禁止敘利亞難民進入美國。

昨天，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）報導了矽谷大佬們對該命令的集體發聲，但事實上，反對的聲音不僅來自矽谷，也來自美國的普通民眾，更有星巴克CEO的公開「打臉」；不僅來自美國，還來自世界上的一些其它國家，其中甚至包括美國的盟友。

連續兩天，美國多地抗議如潮

特朗普嚴限七個穆斯林國家的難民、移民入境的行政命令生效后第二天，也就是28日，美國多地就爆發了抗議活動。

據央視新聞報導，29日，在華盛頓，抗議者手舉標語，圍在白宮周圍，抗議特朗普嚴限七個穆斯林國家的難民、移民入境。在北卡羅來納州莫里斯維爾市的國際機場外，也有抗議集會。

民主黨評價：「特別不美國」「糟糕得超乎想像」

據央視新聞報導，參議院少數黨領袖、民主黨人舒默繼28號呼籲特朗普政府收回命令后，29號，又公開發表講話，批評這一新政「特別不美國」。



這一行政命令顯得特別心胸狹窄，特別不美國，現在全國都因它變得混亂不堪，它只會適得其反地更加刺激那些無法無天的壞傢伙恐怖分子，這一行政命令必須被立即收回。

舒默說，參議院的民主黨議員眼下正在著手起草法案，想辦法推翻政府的這一政令。

而特朗普所在的共和黨，也不讚成這樣的新政。29日，參議院多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾在接受電視訪談節目採訪時說，收緊移民政策是對的，但不應該特別針對那些穆斯林國家，穆斯林並不代表恐怖主義，事實上，在反恐戰爭中，正是一些穆斯林國家幫了美國的大忙。

每經小編（微信號：nbdnews）注意到，對於上述兩黨的意見，30日，特朗普發佈推特稱，「參議員們應該多關心恐怖主義、非法移民和邊境安全等問題，而不是老想著第三次世界大戰」。

伊朗率先回擊，德國英國加拿大齊反對

據央視報導，當地時間29日，伊朗國家通訊社稱，伊朗將禁止美國公民進入伊朗，作為對特朗普「限制難民入境」行政令的回擊。

伊朗外交部聲明稱，美國限制穆斯林國家人民前往美國的決定，即便只是三個月的短暫措施，「是一個對伊斯蘭世界明顯的污辱，特別是對伊朗這個偉大的國家。」

此後，包括CNN等媒體都報導稱伊朗正限制美國人入境伊朗。伊朗外交部表示正在考慮採取什麼樣的行動。

除了伊朗，多國領導人也紛紛發聲——德國總理默克爾，加拿大總理特魯多和英國首相May都齊齊表示了他們的反對之聲。

加拿大總理特魯多稱，加拿大將會歡迎那些逃離迫害，恐怖主義和戰爭的人。

據路透社30日報導，加拿大移民部長還表示，加拿大將會為因美國拒簽而臨時滯留在加拿大的旅客，提供臨時居住權。

默克爾的首席新聞發言人則稱，默克爾在和特朗普通電話期間表達了對禁令的關注。

該新聞發言人稱，默克爾相信打擊恐怖主義的決心是必要的，但這並不等於應該特別地懷疑某一個地區或者某種信仰的人。

就在不久前和特朗普見面的英國首相May也表示，並不同意特朗普的禁令。英國5%的人口是穆斯林。

英國政府聲明稱，美國的移民政策是美國政府的問題，就像我們的移民政策應該由我們的政府制定。但是，我們不同意這種政策，同時，我們也不會採取這種政策。

無獨有偶，英國民間還掀起了一場特朗普的反對運動。英國目前已有逾40萬人簽署了在線請願書，欲拒絕特朗普訪問英國，該票數已超過提起英國議會辯論所需的票數。

「打臉」特朗普，星巴克宣布雇傭1萬難民

昨天每日經濟新聞已報導，政策一出，矽谷最大的幾家公司高層紛紛出面表態，反對該項政策。臉書CEO扎克伯格在網上曬出了自己和妻子的身世：其曾祖父母來自德國、奧地利和波蘭；其妻普里西拉的父母是來自中國和越南的難民。

而據華爾街見聞，作為對特朗普移民禁令的回應，星巴克宣布將在未來五年內雇傭10000名難民。

星巴克總裁和CEO Howard Schultz上周日在一封公開信中（標題為《致星巴克的夥伴們：在不確定的時代活出我們的價值》）表示，該雇傭計劃適用於全球所有75個國家的星巴克門店，並且對於那些被特朗普移民禁令拒之門外的員工，星巴克會有專門的團隊直接與其聯繫。

Schultz向投資夥伴和全體員工表示，「我們生活在一個前所未有的時代，一個我們將見證『國家的偶然』和『美國夢』遭到質疑的時代。」

Schultz在還信中稱，星巴克不僅將雇傭難民，還將幫助那些「追求夢想」的人。星巴克將在美墨之間「造橋，而不是造牆（Building Bridges， Not Walls）」，比如幫助扶持墨西哥的咖啡種植者，而且如果醫保法案被廢除，將為員工提供醫療保險。

特朗普：安全政策到位后，將恢復所有國家簽證

面對全球氣勢洶洶的聲討，特朗普對他的移民禁令進行了澄清。

據路透報導，美國總統特朗普周末表示，一旦接下來90天內安全政策到位，美國將向所有國家開放簽證。限制入境的行政令並非為禁止穆斯林，而是為了「使美國安全」。

央視新聞也報導稱，特朗普團隊對禁令進行了鬆綁，白宮幕僚長普里伯斯稱「綠卡持有者不在此列」。

據人民網國際頻道，特朗普29日下午表態，堅持認為其禁令有利於保護美國免受恐怖主義襲擊。他周日下午發表聲明稱，美國一直是自由之地，是勇敢者的家園。「我們要繼續保持它的自由和安全。這點媒體知道，但是他們拒絕承認。」

他還進一步澄清，媒體正在進行錯誤報導，這不是針對穆斯林的禁令。「這不是針對宗教，而是針對恐怖，是為了保持我們國家的安全。」

每經小編（微信號：nbdnews）注意到，昨天（29日）特朗普就在推特上連發兩條推文，批評了他長期認為「不誠實」的紐約時報和華盛頓郵報，稱「他們一開始就把我搞錯了，還一直不改正。真不誠實！」

受上述消息影響，今日亞市盤中，美元受到打壓，而金價則隨之上漲。

實時行情顯示，現貨金最高一度上漲0.4%，報1195.79美元/盎司，截至發稿，報1191.51美元/盎司。

每經編輯 趙雲