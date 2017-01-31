新華社紐約１月３０日電（記者王文）國際油價３０日下跌。

美國頁岩油廠商持續增產的消息令油價連續第二個交易日承壓下行。油田技術服務公司貝克休斯的數據顯示，上周美國運營的油田鑽井數量達５６６個，為２０１５年１１月以來數量最多的一周。

截至當天收盤，紐約商品交易所３月交貨的輕質原油期貨價格下跌０．５４美元，收於每桶５２．６３美元，跌幅為１．０２％。３月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌０．２９美元，收於每桶５５．２３美元，跌幅為０．５２％。