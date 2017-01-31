原標題：看哈密如何經營「密作」

新疆哈密以瓜果聞名。然而，曾有一段時間，本地農產品品牌多而雜，形不成合力，特別是屢遭外地品牌衝擊，導致市場價格波動大，瓜農吃不消。

捧著個「金蛋蛋」，卻賣出個「銅片片」。如何破解這種局面？哈密提出，以培育區域公共品牌為牽引，深化供給側結構性改革，扭轉「各自為戰」的狀況。如今，當地香甜可口的貢瓜、回味無窮的紅棗，乃至時尚精美的刺繡……都有了一個共同的名字——「密作」。

「『密作』就是哈密人最好的作品。」哈密行署副專員張紅光說。2016年以來，哈密將培育「密作」這一公共區域性品牌，作為提高地域產品知名度與美譽度、提高產品競爭力的重要抓手。

「不是所有哈密瓜都可以叫『密作』貢瓜，也不是所有哈密大棗都可以叫『密作』古棗。」張紅光介紹，「密作」產品有著嚴格的生產技術規範和操作規程，都制定了品牌標準。

一年來，哈密修訂了《精品哈密瓜標準化栽培技術規程》《哈密大棗標準體系》等一系列技術標準和管理標準。在生產基地安裝了實時監控系統，消費者可實時觀看瓜棗生長全過程。「密作」產品上市前，農產品質量檢測中心等單位還要測定糖分、品質，做到標準落地、措施到田、責任到人、追溯到果。

為豐富「密作」品牌內涵，哈密還推出了刺繡產品。哈密市與雅昌文化集團、清華大學美術學院簽訂協議，共同保護和開發民族傳統刺繡工藝，選拔了10名「密作」刺繡師，設立刺繡師工作室，推動刺繡產業邁向中高端。哈密刺繡師熱娜古麗因其技法精湛，作品已走出國門。被選為「密作」刺繡師后，她的產品更為搶手，內地企業主動找她合作。「『密作』擴大了我們的知名度，我們的刺繡也提高了『密作』的影響力和文化內涵。」熱娜古麗告訴記者。

與熱娜古麗的刺繡一樣，「密作」貢瓜也供不應求。2016年夏天，「私人定製」的「密作」貢瓜每個最高賣到近200元。「密作」精品哈密瓜種植基地畝收入都在5500元以上，比周邊非精品瓜田平均高出千元。

「要使人看到『密作』品牌，就會想到精耕細作、用心之作，就會想到高端品質。」張紅光表示，「我們不僅在經營品牌，也在經營哈密」。精心培育「密作」品牌，不僅帶來了產品整體品質提升等「看得見的變化」，也產生了農民觀念從重產量向重質量轉變等「看不見的變化」。