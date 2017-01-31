原標題：在節日里追望太陽

1月29日，農曆正月初二，記者來到位於北京市懷柔區橋梓鎮的中國科學院國家天文台懷柔太陽觀測基地。遠遠望去，太陽觀測塔清晰可見。與鬧市裡紅火喧鬧的春節氣氛相比，太陽觀測站頗顯冷清，毗鄰觀測站的懷柔水庫已結上厚冰，朔風吹過，更覺刺骨。國家天文台的副研究員陳潔正在觀測站值班，她帶記者走進了「追日問天」的太陽觀測站。

懷柔太陽觀測基地建成於1984年，基地研製的太陽磁場望遠鏡等設備以及在太陽物理前沿研究方面獲得多項國家科技進步獎。在懷柔觀測基地，有兩個觀測太陽的地方，一個是太陽觀測塔，用來觀測太陽的局部，另一個是「小圓頂」，用於觀測太陽的全局。著名的太陽磁場望遠鏡就在太陽觀測塔里。

太陽觀測塔是一棟巍峨的白色球形建築，裏面有一大一小兩個太陽望遠鏡，傲然望向藍天。陳潔介紹說，這兩台望遠鏡，全是我國自主研發。其中一台是2006年建成的全日面太陽光球磁場望遠鏡，在全世界第一次觀測到全日面光球矢量磁場，也是我國空間環境監測預警系統的骨幹設備。該太陽磁場望遠鏡的觀測數據可實時傳輸給相關部門作為分析和預報災害性空間天氣的重要數據源，是目前國際上第四台同類性質的地基太陽觀測系統。

在小圓頂觀測點，陳潔按了下按鈕，望遠鏡也瞄準太陽移動的方向「追」了過去。「一般是每半個小時到四十分鐘轉下圓頂，以便能適時追蹤觀測太陽。」陳潔說，「我從臘月二十七要值班到正月初四，每天從早上8點到下午4點是觀測時間，吃完早飯就來到觀測室，先看天氣情況，如果天氣好就打開望遠鏡，如果不好就看歷史資料。下午4點以後把每天的數據上傳到中國科學院的空間中心和太陽活動預報組，我們所有的數據在國際上都是可以分享的」。

隨著全球經濟快速發展，災害性空間天氣事件的監測和預警日益重要。懷柔太陽觀測基地在國內最先實現了觀測資料完全開放、實時上網，長期為相關業務部門提供數據和諮詢服務，並承擔完成了多項「863」及國家氣象局等部門的太陽活動監測設備的研製任務，同時還是國際上多個太陽活動監測網路中的重要成員。

「春節是與愛人和孩子在觀測基地過的，但我覺得我從事的工作很有意義。」陳潔笑著說。