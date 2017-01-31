原標題：一切為了乘客安全準時抵達目的地

我叫宮曉，是大連地鐵一號線甲班司機班長。大學一畢業就走上地鐵駕駛崗位的我，可以說是和大連地鐵一同成長起來的。一年多的工作讓我收穫了一種職業成就感、一份地鐵兄弟情、一份厚重責任感。

作為一名合格的地鐵司機不僅要熟練地駕駛列車，更要妥善地處理好各類緊急故障、突發情況。第一次獨立駕駛列車遇到故障時的緊張，至今仍然記憶猶新：當時地鐵門鎖燈不亮，車門無法關閉，列車不能啟動。我非常著急，因為這趟列車沒有按時發出，下一趟列車就不能按時進站，整條線路的正常運行都會受到影響。

我告訴自己不要慌亂，保持冷靜。我立刻上報指揮中心說明情況，並開始按照故障處理流程進行操作，最後在技術人員的輔助下，結合自己培訓時積累的經驗，順利排除了故障，及時恢復列車運行。整個過程大概只用了不到5分鐘，但對我來說卻十分漫長。當列車重新啟動的那一刻，一種職業成就感湧上心頭，一個故障清除背後是一次難忘的成長經歷，這意味著自己已經開始從一個初出茅廬的「愣頭青」向著一名能夠得心應手處理列車故障的「老司機」邁進。

去年除夕我值夜班，這是自己長這麼大第一次沒有回家過年。晚上10點多下班看到萬家燈火，聽到鞭炮鳴響，對家的思念更加強烈。給爸爸媽媽打電話拜年的時候，不敢說太多話，怕控制不住自己的情緒哭出聲來讓父母擔心。

不過，還好有一群同事陪在自己身邊，大家在宿舍吃了年夜飯，一起唱歌。這歌聲似春風、像暖流，讓我不再感到孤獨，讓不能回家的心有了慰藉。這份珍貴的友誼，是我永久的人生財富。

就在不久前，大連迎來了今年入冬以來最大的一場暴雪。由於地上交通環境糟糕，許多市民都選擇地鐵出行。那天我們接到緊急加車通知，為了儘快疏散乘客，原本間隔10分鐘發一趟車臨時改為7分鐘一趟；原本每個司機開完一圈可以休息半個小時，當天只能做短暫休息就要繼續工作。遇到這種惡劣天氣所有司機都要隨時待命，從中午一直忙到晚上10點多，有的時候飯都顧不上吃，回到宿舍趕緊休息，因為第二天凌晨3點又要起床上崗。

雖然工作很辛苦，但想到自己能夠將一車車乘客安全準時送達目的地、能夠為大連交通貢獻出一份綿薄之力，再苦再累也值得了。

（本報記者 李芃達整理）