原標題：電力搶修不打烊

春節假期，燈火璀璨，家家戶戶沐浴在一片喜慶祥和的團圓氣氛中。但為了保障千家萬戶團圓時的供電安全，供電搶修隊的職工們卻不能享受闔家團圓，仍須堅守在崗位上。

雖然是農曆正月初三，但貴州遵義供電局城區分局五樓的值班室里仍然熱熱鬧鬧。「這是我們搶修隊的傳統，每年春節假期，大家都會在一起值班。」隊長申友強說，他已經在搶修一線堅守了30多個年頭，每年的除夕夜，他都會和隊員們在一起度過。申友強理解家人的想念，但他仍然堅持和大家一起值班。「隊員們在，我就在。」申友強說。

同時，也有隊員在外執行搶修工作。家住遵義市白沙路的孫婆婆老伴去世得早，兒女都不在身邊，晚飯後家裡突然停電，在鄰居的幫助下撥打了搶修電話。搶修隊員李國東對她家裡所有的隱患進行了排查和處理，這一忙活就是兩個多小時。剛回到值班室，李國東的手機又響了。「是孫婆婆打來的，她祝我們所有搶修隊員新年快樂！」聽著電話那端的問候，大家感到非常開心。

同樣奮戰在電力搶修一線的還有浙江省餘姚市供電公司。舜宇集團是我國技術領先的綜合光學產品製造商。近年來，舜宇集團發展勢頭良好，用電需求也隨之猛漲。去年6月，舜宇集團電氣負責人在日常巡視中發現，施耐德SM6高壓饋線櫃出現故障。然而，高壓饋線櫃更換必須全廠停電，勢必影響企業正常生產和訂單交付。

餘姚供電公司提出可否在春節放假期間搶修，舜宇集團連說好，但公司只有除夕和初一兩天放假，這樣勢必讓電力師傅過年加班了。除夕當天，餘姚供電公司方連明師傅帶領幾名技術人員早上7點便來到舜宇集團。搶修人員按照既定工作方案拆移舊電纜、搬高壓櫃、裝接線，有條不紊地開始搶修。狹小的開關櫃內，穿著臃腫的冬季工作服難以作業，為了提高工作效率，搶修人員毫不猶豫地脫下外套，鑽入鐵櫃里安裝接線。

中午時分，與施工場所同樣熱火朝天的是舜宇集團的食堂。為了讓千余名未返鄉過年的職工吃上熱乎乎的飯菜，餘姚供電公司一大早就派出了一輛應急發電車，單獨保障食堂正常供電。這一刻，身在異鄉的他們也熱熱鬧鬧地過上了除夕，在彼此的祝福聲中感受到家人般的溫暖。

在搶修隊的努力下，下午剛過一會兒，最後的一根電纜接線步驟完成，舜宇集團的高壓櫃更換工作提前結束，全廠恢復了供電。